РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Координатор партии «Справедливая Россия» Сергей Стрекаловский проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке №1461 в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду. Проголосовать можно до 20:00.

«Я считаю, что поправки в Конституцию важны для всей нашей страны, каждый человек заинтересован в хорошем будущем, в будущем наших детей. Хочу, чтобы наши дети могли получать качественное образование и чувствовать себя в безопасности», - сказал Стрекаловский.

В городском округе Люберцы для жителей открыты 167 участковых избирательных комиссий, около 240 тысяч человек внесены в списки избирателей. Голосующие должны ответить «Да» или «Нет» на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».