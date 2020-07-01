РИАМО - 1 июл. Знаменитая фигуристка, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая приняла участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на участке в селе Ельдигино Пушкинского городского округа.

«Я считаю, долг каждого россиянина прийти на избирательный участок и проголосовать. <...> В такие дни ты чувствуешь себя патриотом своей родины. <...> Это действительно историческое событие», - сказала Слуцкая.

По ее словам, предложенные поправки касаются таких важных сфер, как экология и волонтерство. Кроме того, они закрепляют социальные гарантии и семейные ценности.

«Каждая поправка дополняет другую. <...> Не существует одного без другого. Мы строим наше будущее и, скажем так, готовим себе будущее и нашим детям», - добавила Слуцкая.

Она также напомнила голосующим о необходимости использования средств санитарной защиты при посещении избирательных участков.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и заканчивается в среду.

В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также открыто около 1,5 тысяч мест для голосования на улице.