РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в среду проголосовала по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Работают участки с 25 июня – все 118 постоянных участков и три временных, которые открыты на заводах КМЗ, «Бецема» и на базе Красногорской городской больницы №1», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что жители Красногорска проявляют активную позицию.

«Я вижу, что на участки приходит много людей. Это отрадно, потому что голосуем за самый главный закон нашей страны, за Конституцию РФ», – добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета подчеркнула, что в избирательных комиссиях есть запас средств индивидуальной защиты, которого хватит даже в случае высокой явки.

«А она будет высокой, это видно по тем предварительным результатам, которые были получены в течение предыдущих дней, по тому, как идут люди сегодня», – заключила Хаймурзина.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.