РИАМО - 1 июл. Компенсационные автобусы будут перевозить пассажиров от станции «Саларьево» до станции «Коммунарка» Сокольнической линии метрополитена 4-6 июля, когда данный участок подземки будет закрыт, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«На линии будут курсировать низкопольные автобусы особо большой вместимости: в выходные – десять единиц, в будний день – 50 единиц», - говорится в сообщении.

Бесплатный маршрут КМ будет делать остановки у станций метро «Филатов Луг», «Прокшино» и «Ольховая».

Пассажиры смогут воспользоваться данными автобусами для передвижения по городу с 05:30 до 02:00. Интервал движения в выходные дни будет не более 5 минут, в понедельник − около 1 минуты.

Кроме того, жители новой Москвы могут добраться до нужного места с помощью соседних линий подземки. Так, от поселения Московский запустят рейсы: №876к будет перевозить пассажиров до станции метро «Саларьево», №878к будет курсировать до станции метро «Теплый Стан», №881к – до станции метро «Рассказовка».

Еще с 4 по 6 июля увеличат число автобусов, курсирующих по маршрутам №№882 и 895к от станции метро «Коммунарка» до станции метро «Теплый Стан».

Найти место посадки в нужный автобус пассажирам помогут сотрудники «Мосгортранса».

Станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии подземки будут закрыты с 4 по 6 июля. Там проведут ремонтные работы. В обычном режиме они снова будут работать для пассажиров с 05:30 7 июля.