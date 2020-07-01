РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных в среду проголосовал по поправкам в Конституцию Российской Федерации, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Глава округа Александр Двойных отдал свой голос вместе с жителями Домодедова, которые пришли на избирательный участок», - говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда - основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>