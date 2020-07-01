РИАМО - 1 июл. Явка жителей Подмосковья на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России за шесть дней составила 60,67%, сообщил журналистам в среду председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

«За эти шесть дней голосования (25-30 июня – ред.) на территории Московской области проголосовало более 3 миллионов человек, что составило порядка 60,67%», - сказал Березкин.

Всего в Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования.

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