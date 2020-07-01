РИАМО - 1 июл. За последние сутки в Подмосковье скончались 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб по Covid-19.

За все время скончались 911 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 57 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них вылечили 36 052 пациентов.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов