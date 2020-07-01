РИАМО - 1 июл. Член комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Виктор Абрамов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на участке в деревне Барвиха подмосковного Одинцовского округа.

«Мы хотим жить в едином государстве, чтобы никогда никому в голову не приходило менять границы, которые сложились в России. Мы хотим жить в социальном государстве, чтобы получать достойные пенсии, достойную зарплату. Мы хотим жить в правовом государстве, чтобы чиновники работали на государство», - сказал Абрамов.

По его словам, обновление Конституции продиктовано изменившимися за последние десятилетия условиями жизни россиян.

Абрамов считает долгом каждого жителя России прийти на избирательный участок и выразить свое мнение по предложенным поправкам в главный закон страны.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также открыто около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>