РИАМО - 1 июл. В Москве за сутки выявили самое низкое число случаев заражения коронавирусом с 6 апреля, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

За минувшие сутки в столице подтверждено 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет. Также 10,3% среди заболевших – дети», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов