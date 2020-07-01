РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В подмосковных Люберцах в среду состоится песенный марафон, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 1 июля, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 начнется песенный марафон «Вот оно какое, наше лето», - говорится в сообщении.

В 15:00 стартует мастер-класс по изобразительному искусству «Красный мак». В 19:00 начнется мастер-класс по рукоделию «Очень умелые ручки».

Мероприятия пройдут онлайн в Instagram-аккаунте @Kraskovo_kkc.