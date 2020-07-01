РИАМО – 1 июл. Президент России Владимир Путин в среду принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает РИА Новости.

«Путин в среду приехал на избирательный участок №2151 в Российской академии наук», - говорится в сообщении.

Глава государства, как правило, голосует на этом участке в ходе избирательных кампаний разного уровня.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России стартовало 25 июня. 1 июля - основной и заключительный день голосования.

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