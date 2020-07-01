РИАМО - 1 июл. Московские школьники 9–11-х классов в июле и августе могут принять участие в программе «Поступи в колледж онлайн», в рамках которой ребята пройдут профориентационные тестирования и составят карту профессиональных интересов, первый поток стартует 4 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В июле и августе учеников 9–11-х классов столичных школ приглашают принять участие в программе «Поступи в колледж онлайн». Это часть проекта «Профессиональные каникулы». Каждый из четырех потоков программы будет длиться неделю, а первый стартует уже 4 июля», - говорится в сообщении.

Под руководством психологов школьники пройдут профориентационные тестирования, составят карту профессиональных интересов, а также узнают о предложениях рынка труда, подходящих именно им.

Кроме того, старшеклассники познакомятся с представителями столичных колледжей, которые расскажут об особенностях поступления в этом году. Среди партнеров программы колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26; Московский государственный образовательный комплекс; колледж сферы услуг № 3; колледж Всероссийского государственного университета юстиции, а также Институт среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского.

Все школьники получат сертификаты о прохождении образовательной программы.

Программа «Поступи в колледж онлайн» реализуется в рамках направления «Профессиональная среда» городского образовательного проекта «Субботы московского школьника». Чтобы принять участие в программе, достаточно зарегистрироваться онлайн.