РИАМО – 1 июл. Больше 503 тысяч человек скончались в разных странах мира после инфицирования Covid-2019, сообщает Газета.ru.

«По подсчетам ВОЗ, за последние сутки число летальных случаев возросло на 3946», - говорится в сообщении.

За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

За сутки было зарегистрировано еще 163 865 новых случаев инфицирования.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов