РИАМО - 1 июл. Явка жителей Подмосковья на голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на 10:00 среды составила 62,53%, сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Сегодня наступил завершающий, самый главный день голосования, 1 июля, которому предшествовали шесть дней голосования. В настоящие время явка на 10 часов утра составила 62,53%», - сказал Березкин.

Он отметил, что в среду с 8 до 9 часов утра проголосовали порядка 2% жителей Подмосковья.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, а также открыто около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.