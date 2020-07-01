РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 июл. Более 60% прикрепленных избирателей отдали свои голоса по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательном участке №1187 в подмосковном Красногорске, сообщила председатель участковой избирательной комиссии, директор лицея №4 Елена Петрова.

На территории лицея №4 расположены четыре избирательных участка: №№1176, 1187, 1188 и 1189. На каждом участке численность прикрепленного населения составляет порядка 1,6-1,7 тысячи человек. Это жители ряда домов на улицах Карбышева и Ленина в микрорайоне Чернево.

«С 25 июня участковые избирательные комиссии работали. Жители нашего микрорайона всегда очень активно принимают участие во всех выборах. На нашем избирательном участке ежедневно приходили 8-10% избирателей. Уже проголосовали 1055 избирателей на 10:30, это 61%», – сказала Петрова.

Она добавила, что самые активные избиратели – пенсионеры.

Часть избирателей выбрала возможность проголосовать на дому.

«От территориальной избирательной комиссии и от самих избирателей мы получали обращения с просьбами провести голосование вне помещения. В среднем на каждом избирательном участке на сегодняшний момент (около 10:30 первого июля – ред.) такое желание изъявили от 11 до 15 избирателей», – добавила Петрова.

При этом она отметила, что одним из избирателей стала жительница микрорайона, которая в среду отметила 100-летний юбилей.

Все избирательные участки в лицее расположены на первом этаже. Каждые два часа проводят дезинфекцию помещений. Избирателям на участках проводят термометрию, выдают индивидуальные пакеты с перчатками, маской и ручкой.

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