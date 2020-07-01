РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Депутат Госдумы РФ Лидия Антонова в среду проголосовала по поправкам к Конституции РФ на участке №1461 в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду. Проголосовать можно до 20:00.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовительной работе в таких необычных условиях, основная задача - это соблюдение безопасности людей. Мы видим, что на этом участке есть все возможности обезопасить себя: маски, перчатки. Это простые правила, но их надо соблюдать. Каждый гражданин России может сегодня (1 июля - ред.) выразить свое отношение к поправкам, которые предложены в Конституцию РФ», - сказала Антонова.

В городском округе Люберцы для жителей открыты 167 участковых избирательных комиссий, около 240 тысяч человек внесены в списки избирателей. Голосующие должны ответить «Да» или «Нет» на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

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