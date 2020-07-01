РИАМО - 1 июл. С 25 июня в аэропорту Внуково проголосовали 210 человек по поправкам к Конституции России, сообщается на официальном сайте аэрогавани.

В аэропорту могут проголосовать пассажиры, прибывающие и вылетающие из аэропорта, а также его сотрудники.

«Временный избирательный участок №4007 размещен на втором этаже терминала А в зоне регистрации пассажиров», - говорится в сообщении.

Но, чтобы принять участие в голосовании именно на территории аэровокзала, нужно было заранее прикрепиться к избирательному участку по месту пребывания.

«Процесс голосования организован в строгом соответствии с законом России. За прошедшие 6 дней явка зафиксирована достаточно высокая. Общественные наблюдатели, которые внимательно следят за ходом голосования, на данный момент нарушений не выявили», - отметил председатель участковой избирательной комиссии участка №4007 Сергей Зенченко.

Каждому участнику голосования предоставляется так называемый набор избирателя, куда входят индивидуальные средства защиты (одноразовые маска и перчатки), шариковая ручка, а также сувениры (магниты, значки, браслеты).

После голосования избиратель может получить сертификат, позволяющий принять участие в розыгрыше совместной программы правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса «Миллион призов».

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