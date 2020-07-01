РИАМО – 1 июл. Явка избирателей с начала голосования по поправкам к Конституции РФ по 30 июня составила более 55% в среднем по России, сообщае Федеральное агентство новостей.

«За шесть дней, предшествующих основному дню голосования 1 июля, у нас уже смогло проголосовать по всей стране 55,22% от общего числа зарегистрированных участников голосования», — отметила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России стартовало 25 июня. 1 июля - основной день и заключительный день голосования.