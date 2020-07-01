РИАМО - 1 июл. В рамках программы «Миллион призов» прошел очередной розыгрыш уникальных кодов с баллами, которые можно обменять в крупных торговых сетях, ресторанах или потратить на благотворительность, в нем победили более 272 тысяч москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего для участников голосования по Конституции предусмотрено два миллиона призов. Стоимость приза составляет от одной до четырех тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.

«В столице прошел очередной розыгрыш программы «Миллион призов». Его победителями стали 272 145 человек», - говорится в сообщении.

Выигрышные баллы москвичи могут обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов. Например, можно пополнить карту «Тройка», обменять на посещение музеев и галерей. Кроме того, выигрыш частично или полностью можно пожертвовать на благотворительность.

Победителей розыгрышей определяют ежедневно до 2 июля путем случайного отбора. Участникам сообщают о победе посредством СМС-сообщения с уникальным кодом. Его следует активировать на странице программы «Миллион призов» до 26 июля включительно. Полученные баллы можно обменять на призы до конца этого года.

Принять участие в программе «Миллион призов» могут граждане, проголосовавшие онлайн, на избирательных участках или на дому.

30 июня электронное голосование завершилось. Теперь отдать голос за или против поправок к Конституции можно только на избирательном участке. Москвичи, которые придут проголосовать, смогут получить сертификаты с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо отправить в СМС-сообщении на номер 7377.