РИАМО - 1 июл. За последние сутки в Москве выявили еще 611 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев в городе достигло 222 209, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1796 пациентов, общее число выздоровевших в Москве достигло 152 193 человек.

За все время пандемии в Москве умер 3831 Covid-пациент, в том числе 35 человек скончались за прошедшие сутки.

В целом по России за минувшие сутки подтвердилось 6556 случаев заражения коронавирусом. Скончались 216 пациентов, выздоровел 10 281 пациент.

С начала пандемии в стране выявили 654 405 случаев заболевания. Жертвами пандемии стали 9536 человек, выздоровел 422 931 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что более половины коечного фонда столичных стационаров возвращается к стандартному режиму работы.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Свыше 503 тыс человек умерли в мире после заражения коронавирусом. За все время в мире заразились коронавирусом свыше 10,1 миллиона человек.

- За сутки в России зарегистрировали 6 556 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 306 больных.В Москве - 611.

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов