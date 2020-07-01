РИАМО - 1 июл. Восемь лет назад в состав Москвы вошли Троицкий и Новомосковский округа, за это время население ТиНАО выросло в два раза - до 573 тысяч человек, а через 15 лет в новой Москве будут проживать уже около 1,6 миллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 июля 2012 года в состав Москвы вошли два новых административных округа — Троицкий и Новомосковский. Они объединили города Троицк и Щербинку, а также 19 поселений, которые до этого были частью Московской области. Площадь столицы увеличилась на 148 тысяч гектаров – почти в 2,5 раза.

«За восемь лет население Троицкого и Новомосковского округов выросло в 2,5 раза — до 573 тысяч человек. А к 2035 году, по прогнозам экспертов, здесь будет проживать до 1,6 миллиона человек», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что увеличение населения на новых территориях связано с тем, что уровень жизни в ТиНАО вплотную подошел к общемосковскому.

По словам Жидкина, с момента присоединения было построено более 80 новых социальных объектов, свыше 18,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости, более 210 километров дорог, восемь станций метро, 125 маршрутов общественного транспорта, а также создано свыше 170,5 тысяч новых рабочих мест, появилось 19 благоустроенных парков и скверов.

Он добавил, что в развитие ТиНАО вложено более 1,7 триллиона рублей. Из них свыше триллиона — внебюджетные средства.

«Можно сделать уверенный вывод, что стратегия комплексного развития, выбранная ранее, полностью себя оправдывает. Округа развиваются равномерно, сбалансированно», — заявил Жидкин.

Кроме того, глава департамента подчеркнул, что с 2020 по 2022 годы в ТиНАО планируют удвоить количество новых социальных объектов. С января 2020 года введены три объекта образования, а до конца года планируется построить 16 дошкольных учреждений и 11 школ.