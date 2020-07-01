РИАМО – 1 июл. В подмосковном Реутове начался заключительный день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Первого июля – финальный день голосования по поправкам в основной закон страны. 46 участковых избирательных комиссий, функционирующих в городском округе Реутов, распределены по 19 адресам: школам, досуговым центрам, учреждениям культуры. Избирательные участки открыты для жителей с 8:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Голосование проходит по месту регистрации. Узнать номер и адрес своего избирательного участка можно по телефону территориальной избирательной комиссии: 8(498)661-91-40, а также перейдя по ссылке: http://reutov.net/news/index.php?id_4=izbiratelnye-uchastki-v-reutove.

«Конституция – это основа жизни нашей страны, нашей жизни и жизни наших детей. <...> Уверен, что, отдавая свой голос, вы прежде всего поддержите стабильность и уверенное развитие. Как никогда сегодня важно и нужно сделать правильный выбор, который определит наше будущее», – сказал глава Реутова Станислав Каторов.

Кроме того, каждый житель без объяснения причин имеет право проголосовать на дому. Для этого необходимо оставить заявку по телефону: 8(498)661-91-40 или на портале госуслуг до 17:00. Сотрудник придет к квартире, повесит на ручку двери запечатанный пакет с бюллетенем, брошюрой о поправках и индивидуальным набором средств защиты с маской, перчатками, антисептиком и ручкой. Участник голосования самостоятельно забирает пакет, делает выбор, после чего опускает бюллетень в ящик, оставленный на лестничной площадке.

На избирательных участках Реутова предприняты все предписанные меры безопасности: места голосования оборудованы отдельными входом и выходом, проводится регулярная санобработка помещений, соблюдается социальная дистанция, избирателям выдаются перчатки, одноразовые маска и ручка для заполнения бюллетеней, на входе организована процедура измерения температуры бесконтактным способом. Безопасность членов комиссий также обеспечена в полном объеме.

Всего в Реутове зарегистрировано более 71 тысячи избирателей.