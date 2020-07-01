РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. Условия голосования по поправкам в Конституцию РФ позволили жителям сельских территорий городского округа Мытищи проголосовать вне помещения - в своих деревнях, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления Федоскино.

«Члены избирательных комиссий, сотрудники нашего территориального управления и других организаций в течение нескольких дней выезжали в населенные пункты, жители которых по состоянию здоровья или иным причинам не имеют возможности приехать на избирательные участки. Во всех деревнях голосование проходило с соблюдением всех мер санитарной безопасности», - говорится в сообщении.

Жители высоко оценили возможность проголосовать вне избирательного участка. Слова благодарности звучали в каждой деревне, куда приезжали выездные комиссии.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду. Проголосовать можно до 20:00.

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