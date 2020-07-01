РИАМО - 1 июл. В мобильном приложении «Дневник МЭШ» для родителей детей дошкольного возраста появились новые функции, с помощь которых можно посмотреть меню ребенка и распорядок его дня в детском саду, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В меню мобильного приложения появились новые разделы — «Расписание» и «Ученик». В первом можно узнать о том, что делают дети в течение всех 12 часов, которые они проводят в детском саду. <…> Во втором разделе доступно меню детского сада, в том числе информация о составе и калорийности завтрака, обеда и полдника, включая содержание полезных веществ — белков, жиров, углеводов — в каждом блюде», — сказал представитель в пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

В приложении отображается рацион на ближайшие две недели.

Кроме того, в приложении «Дневник МЭШ» родителям стала доступна функция оповещения воспитателей о том, что ребенок не сможет посетить детский сад в определенный день. Функция находится в новом разделе «Ученик». В нем необходимо выбрать вкладку «Запланированные пропуски» и нажать на кнопку «Создать уведомление».

Мобильное приложение для столичных школьников и их родителей «Дневник МЭШ» запустили в сентябре 2019 года. Скачать его можно в App Store и Google Play. Оно доступно только зарегистрированным пользователям портала mos.ru.