РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 июл. Легендарный борец смешанных единоборств, депутат муниципального Совета депутатов Джефф Монсон и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков встретились с воспитанниками спортивных секций в подмосковном Красногорске в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
«С первого июля мы открываем все наши спортивные объекты, спортивные секции, отделения спортивных школ и объекты для массового посещения жителей. Сегодня (1 июля – ред.) Джефф Монсон проводит открытую тренировку на лыжном стадионе «Зоркий». В ней принимают участие ровно 50 человек – Джефф и 49 детей», – сказал Терюшков.
Он отметил, что из-за ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса, с 23 марта в Московской области были закрыты все физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры.
«У нас в Московской области более 350 учреждений, у которых на балансе находятся свыше 450 объектов спорта. Это крупные наши объекты: бассейны, залы, ледовые арены и центральные стадионы», – пояснил Терюшков.
В среду все они могут возобновить работу при условии соблюдения ряда ограничений.
«Это загрузка не более 25%, за этим мы будем следить. Мы разработали стандарт для осуществления деятельности спортивных объектов. Он включает в себя достаточно жесткие условия. Это масочно-перчаточный режим, социальная дистанция в два метра – как в раздевалках, так и в душевых. Везде санитайзеры с обеззараживающей жидкостью», – добавил Терюшков.
Кроме того, по словам министра, на спортивных объектах раз в два часа должны проводить дезинфицирующую уборку всех помещений. Также не допускаются зрители и сопровождающие. Так, родители могут доводить юных спортсменов только до дверей спорткомлекса.
«Могу сказать, что спортсмены занимаются все без масок и перчаток. Но тренер обязан носить маску и перчатки при работе с детьми, если не требуется его активной деятельности», – сказал Терюшков.
Монсон отметил, что период самоизоляции был важен для борьбы с серьезным вирусом. Однако находиться дома было тяжело, особенно детям.
«Открытие спортивных объектов – важный шаг для того, чтобы люди вернулись к занятиям спортом», – подчеркнул Монсон.
Он пояснил, что провел для ребят тренировку, которая направлена на проработку всех групп мышц. Такая зарядка полезна для всех спортсменов, вне зависимости от вида спорта.
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