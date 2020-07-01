РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 июл. Легендарный борец смешанных единоборств, депутат муниципального Совета депутатов Джефф Монсон и министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков встретились с воспитанниками спортивных секций в подмосковном Красногорске в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«С первого июля мы открываем все наши спортивные объекты, спортивные секции, отделения спортивных школ и объекты для массового посещения жителей. Сегодня (1 июля – ред.) Джефф Монсон проводит открытую тренировку на лыжном стадионе «Зоркий». В ней принимают участие ровно 50 человек – Джефф и 49 детей», – сказал Терюшков.

Он отметил, что из-за ограничений, связанных с распространением пандемии коронавируса, с 23 марта в Московской области были закрыты все физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры.

«У нас в Московской области более 350 учреждений, у которых на балансе находятся свыше 450 объектов спорта. Это крупные наши объекты: бассейны, залы, ледовые арены и центральные стадионы», – пояснил Терюшков.

В среду все они могут возобновить работу при условии соблюдения ряда ограничений.

«Это загрузка не более 25%, за этим мы будем следить. Мы разработали стандарт для осуществления деятельности спортивных объектов. Он включает в себя достаточно жесткие условия. Это масочно-перчаточный режим, социальная дистанция в два метра – как в раздевалках, так и в душевых. Везде санитайзеры с обеззараживающей жидкостью», – добавил Терюшков.

Кроме того, по словам министра, на спортивных объектах раз в два часа должны проводить дезинфицирующую уборку всех помещений. Также не допускаются зрители и сопровождающие. Так, родители могут доводить юных спортсменов только до дверей спорткомлекса.

«Могу сказать, что спортсмены занимаются все без масок и перчаток. Но тренер обязан носить маску и перчатки при работе с детьми, если не требуется его активной деятельности», – сказал Терюшков.

Монсон отметил, что период самоизоляции был важен для борьбы с серьезным вирусом. Однако находиться дома было тяжело, особенно детям.

«Открытие спортивных объектов – важный шаг для того, чтобы люди вернулись к занятиям спортом», – подчеркнул Монсон.

Он пояснил, что провел для ребят тренировку, которая направлена на проработку всех групп мышц. Такая зарядка полезна для всех спортсменов, вне зависимости от вида спорта.