РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В среду труппа театра драмы и комедии «ФЭСТ» городского округа Мытищи отправилась в отпуск, 33-й сезон театра закрыт, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Сезон даже в урезанном виде принес театру две премьеры высокой классики: «Горе от ума» Грибоедова и «Вишневый сад» Чехова.

«ФЭСТ смог выступить на нескольких театральных фестивалях и получить награды за свои спектакли. Актер театра, заслуженный артист Московской области Павел Конивец стал обладателем премии губернатора как лучший работник театра в Подмосковье в 2020 году», - говорится в сообщении.

Именно спектакль Павла Конивца «2411 дождей» должен был стать очередной премьерой театра в апреле. Но пандемия внесла свои коррективы, и премьера перенесена на сентябрь. Однако эпидемия коронавируса, лишив театр зрителя, не остановила его работу. Творчество активно перешло в онлайн-режим.

«За 3 месяца изоляции театр опубликовал записи практически всех архивных спектаклей и части спектаклей текущего репертуара, а также записи читок, капустников и других своих мероприятий. В режиме самоизоляции было запущено несколько проектов: это и читки литературных произведений для взрослых («Лето Господне» - к Пасхе, «Василий Теркин» - ко Дню Победы) и детей («Школа снеговиков», «Малыш и Карлсон»), читки пьес в zoom-конференциях, проект импровизаций, оригинальный проект «Конек-Горбунок» по сказке Ершова, и прочтение ко дню рождения Пушкина его драмы «Борис Годунов», сопровождаемое историческими комментариями. А также различные видеоролики и прямые эфиры», - говорится в сообщении.

Все эти проекты можно посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале театра.

«Ярким событием в финале сезона стало проведение конкурса режиссерских предложений «За Победу» - конкурса на постановку в следующем сезоне спектакля о Великой Отечественной войне, на участие в котором подали заявки свыше 30 режиссеров со всей страны», - отмечается в материале.

Постановка и показ эскизов по 8 отобранным заявкам стали настоящей театральной лабораторией, вызвавшей самые позитивные отклики как у режиссеров, так и у артистов театра, а также у зрителей, которые могли следить за всеми этапами конкурса на интернет-ресурсах театра.