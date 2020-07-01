РИАМО - 1 июл. Авария с восемью пострадавшими на трассе в подмосковном Чехове произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не пропустил на дороге пассажирский автобус, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы «Мострансавто».

«Около 07:35 в городе Чехове легковой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил и совершил столкновение с автобусом «Луидор», который двигался по главной дороге, в результате чего произошло опрокидывание автобуса. Вины водителя автобуса нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники «Мострансавто» и специалисты экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, авария произошла на втором километре автодороги Чехов - Кресты. Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем такси марки Skoda.

В результате аварии пострадали восемь человек - водитель автобуса и семеро пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних. Три человека находятся в тяжелом состоянии.