РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду. Проголосовать можно до 20:00.

«Мы еще не вышли из пандемии, и есть ряд ограничений во время голосования - ношение масок и перчаток на участках, социальная дистанция и другие. <...> Та Конституция, которая была принята в 1993 году, была своевременной, но ничего не стоит на месте, время выдвигает свои требования. Поправки защищают интересы, самобытность России», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что новая Конституция позволит устоять России в реалиях нового мира.

В городском округе Люберцы для жителей открыты 167 участковых избирательных комиссий, около 240 тысяч человек внесены в списки избирателей. Голосующие должны ответить «Да» или «Нет» на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>