РИАМО - 1 июл. Еще 812 человек с коронавирусом выписаны из больницы после прохождения определенного лечения, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших», - говорится в сообщении.

Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 57 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов