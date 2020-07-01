РИАМО - 1 июл. Свыше 11,6 тысячи наблюдателей присутствуют на избирательных участках в Подмосковье утром в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

«По состоянию на 09:00 на избирательных участках Московской области присутствуют 11 608 наблюдателей и 62 СМИ», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также организовано около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, в малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.

Всего на территории Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования.

Голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.