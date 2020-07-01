РИАМО- 1 июл. Российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин умер 30 июня в возрасте 68 лет, сообщает Газета.ru.
«Все неожиданно. Как любая смерть», — отметила его жена Ирина Хонда.
По какой причине наступила смерть – неизвестно.
Проскурин стал известен после исполнения роли Гены Ляпишева в «Большой перемене».
Проскурин - заслуженный артист РСФСР. У него также имеется орден Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и не только.
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