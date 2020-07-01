РИАМО- 1 июл. Российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин умер 30 июня в возрасте 68 лет, сообщает Газета.ru.

«Все неожиданно. Как любая смерть», — отметила его жена Ирина Хонда.

По какой причине наступила смерть – неизвестно.

Проскурин стал известен после исполнения роли Гены Ляпишева в «Большой перемене».

Проскурин - заслуженный артист РСФСР. У него также имеется орден Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, золотой орден «Служение искусству», орден «За вклад в культуру» и не только.