РИАМО - 1 июл. Десять городских музеев возобновили работу в Москве после прохождения пика пандемии коронавируса, таким образом, горожане могут посетить уже 60 музеев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве увеличилось количество городских музеев, возобновивших прием посетителей. С 1 июня вновь свои двери открыли еще 10 площадок», - говорится в сообщении.

Со среды можно вновь посетить Музей космонавтики, Музей М. А. Булгакова, Московскую усадьбу Деда Мороза, музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» и Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Кроме того, открылись Музей-квартира А. И. Солженицына, Музей сословий России, музей «Садовое кольцо», Музей Зеленограда и выставочный зал «Народные картины» Музея русского лубка и наивного искусства.

Генеральный директор «Мосгортура» Инна Голубева напомнила посетителям музеев о необходимости соблюдать меры санитарной безопасности.

«Сотрудники и гости музея должны использовать индивидуальные средства защиты — перчатки и маски, а также не забывать о социальной дистанции. На входе посетителям будут измерять температуру. Билеты в музей рекомендуется приобретать онлайн или использовать бесконтактные средства оплаты», — сказала Голубева.

Остальные музейно-выставочные площадки столицы планируется открыть до середины сентября.