РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в среду на избирательном участке в школе №8, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Я не могу представить, что то, что завоевано нашими дедами, прадедами, нашими глубокими предками, кто-то, не посоветовавшись с нами, может отторгнуть от части нашей страны. Конечно же, не остается в стороне такая поправка, как сохранение настоящих истинных ценностей в вопросах семьи, религии», - сказал Гореликов.

Он отметил, что придание конституционной значимости русскому языку является основополагающим стержнем.

«Любой человек, принимая участие в процессе голосования, выскажет свое личное мнение. И на основе мнения большинства будет принято правильное единственное решение, которое позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом», - добавил Гореликов.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда - основной и заключительный день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.