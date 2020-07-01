РИАМО - 1 июл. По итогам шести дней голосования по поправкам в Конституцию России среднесуточная явка в Подмосковье составила 10%, сообщил журналистам в среду председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Таким образом за шесть дней, благодаря тому, что дни голосования разнесены, мы смогли в Московской области развести потоки, средняя явка по дням у нас в районе 9-10%», - сказал Березкин.

Среда – основной и заключительный день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Голосование стартовало 25 июня.

В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, также открыто около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.

Избирательные участки работают в Московской области в штатном режиме.