РИАМО - 1 июл. Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса, всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1796 пациентов», - подчеркнула Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. После выписки пациенты остаются под наблюдением врача.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Это могут сделать люди, переболевшие коронавирусом, в возрасте от 18 до 55 лет. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов