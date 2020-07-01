РИАМО - 1 июл. Свыше 9,2 тысячи сотрудников органов внутренних дел обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка на избирательных участках в Подмосковье, сообщила журналистам в среду начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Проработан и утвержден расчет средств, задействованных в обеспечении правопорядка и безопасности 1 июля. Сегодня на избирательных участках охрану общественного порядка и безопасность осуществляют 9284 сотрудника органов внутренних дел», - сказала Петрова.

Она отметила, что для досмотра голосующих на участках установили 956 арочных металлодетекторов, каждый сотрудник полиции обеспечен ручным металлодетектором. Все места голосования перед открытием обследовали 129 специалистов-кинологов.

Среда – основной и заключительный день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. В Подмосковье работают свыше 4,1 тысячи основных избирательных участков, а также открыто около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.