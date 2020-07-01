РИАМО - 1 июл. Госавтоинспекция Подмосковья в основной день общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ работает в усиленном режиме, сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.

«Личный состав подмосковной Госавтоинспекции работает в усиленном режиме для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

На территории Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования. Для них открыты свыше 4,1 тысячи основных участков.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.