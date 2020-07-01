РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в среду откроются аттракционы, закрытые ранее из-за коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«Первого июля состоится долгожданное открытие парка аттракционов «Аттра-Град» в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Проведите этот день весело и активно», - говорится в сообщении.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 1 915 случаев инфицирования коронавирусом. В общественных местах необходимо надевать защитную маску.