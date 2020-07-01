РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В подмосковных Люберцах для голосования по поправкам в Конституцию РФ организовано 167 участков, все они заработали в штатном режиме в среду утром.

В среду проходит финальный день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Проголосовать можно до 20:00.

В городском округе Люберцы организовано 167 участковых избирательных комиссий. Всем участникам голосования будут предоставлены средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства.

Подробнее о порядке голосования по поправкам в Конституцию можно узнать на сайте ЦИК: www.cikrf.ru или по телефону избирательной комиссий города Люберцы: 8(498)553-99-72.