РИАМО – 1 июл. Со среды российские семьи с детьми от трех до 16 лет начнут получать вторую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, сообщает Газета.ru.

Выплаты проведут в беззаявительном порядке, то есть деньги начислят автоматически.

«Установлено, что выплаты начинаются с 1 июля», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выплачивать по 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, кроме того, глава государства поручил властям произвести в июне единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет. Впоследствии Путин распорядился повторить выплату в 10 тысяч рублей в июле.

Дополнительные выплаты предоставляются в целях поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса.