РИАМО - 1 июл. Еще 3 тысячи коек решили вывести в Москве из работы с коронавирусными пациентами, уже более половины коечного фонда стационаров столицы возвращается к стандартному режиму работы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в столице. Сейчас в городе идет процесс обратного перепрофилирования больниц.

«На этой неделе принято решение о выведении еще 3 тысячи коек городских, федеральных и частных стационаров из работы с коронавирусом. Это больницы имени Юдина, имени Виноградова, имени Спасокукоцкого, имени Иноземцева, имени Боткина», - подчеркнула Ракова.

Также к привычной работе возвращаются и частные медучреждения – ЦКБ «РЖД-Медицина», Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, Университетская клиническая больница №2 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, а также Медико-санитарная часть МВД России по Москве и НМИЦ радиологии Минздрава России.

Между тем, койки в палатах будут расположены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

Кроме того, пациенты будут попадать в больницу через отдельный вход здания с интервалом не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

Также пациенты будут проходить тестирование на коронавирус. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19.

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1 ИЮЛЯ

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