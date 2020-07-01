РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. В подмосковной Балашихе для голосования по поправкам в Конституцию РФ организовано 184 избирательных участка, они заработали в штатном режиме, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Людмила Кузнецова.

Первого июля проходит финальный день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«В городском округе Балашиха организовано 180 основных участковых избирательных комиссии и 4 временных. Они начали свою работу в 8:00 и завершат в 20:00. Всем участникам голосования предоставляются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства», - сказала Кузнецова.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду.

В Московской области насчитывается более 4 тысяч «классических» избирательных участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.