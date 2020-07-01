РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Свыше 140 избирательных участков Подольска открылись в общероссийский день голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ в среду и работают в штатном режиме, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель территориальной избирательной комиссии Подольска Игорь Москаленко.

В среду в России проходит Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, ранее избиратели могли проголосовать с 25 по 30 июня.

«На территории округа открылись все избирательные участки (141 избирательный участок и 2 УИК в местах временного пребывания граждан, - ред.). Они работают в штатном режиме и ждут избирателей», - сказал Москаленко.

Всего в Подольске насчитывается свыше 265,8 тысячи избирателей.