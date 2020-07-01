РИАМО - 1 июл. Со среды в Москве начнут в плановом порядке отключать горячую воду, горожане могут ознакомиться с графиком отключений на интернет-ресурсах online.moek.ru и mos.ru, сообщается на сайте МОЭК.

На сайте online.moek.ru необходимо ввести в поисковой строке название улицы и номер дома. После этого пользователю покажут даты и сроки работ в интересующем доме.

«Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация», - говорится в сообщении.

Во время профилактических работ специалисты выполнят гидравлические испытания сетей.

График проведения летней ремонтной кампании был скорректирован с учетом режима самоизоляции москвичей в условиях пандемии коронавируса.