РИАМО - 1 июл. Свыше 4,1 тысячи избирательных участков открылись в Подмосковье в основной день общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

«Ровно в 08:00 открылись все 100% участков Подмосковья, все работает в штатном режиме», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

На территории Московской области насчитывается более 5,8 миллиона участников голосования. Для них открыты свыше 4,1 тысячи основных участков: в административных зданиях – 218, в помещениях учреждений образования – 2,5 тысячи, в помещениях учреждений культуры – 1 тысяча, в офисных, торговых центрах – 6, в воинских частях – 17, в учреждениях здравоохранения – 67, в иных помещениях – 245.

Также в Подмосковье организовали около 1,5 тысяч мест для голосования во дворах, в малонаселенных пунктах и в труднодоступных местах.

Голосование по поправкам к Конституции стартовало 25 июня. Среда – основной и заключительный день голосования.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>