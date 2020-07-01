РИАМО - 1 июл. Комплексные работы по реставрации памятника писателю Максиму Горькому, автором которого является скульптор-монументалист Вера Мухина, проведут в Москве в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Памятник Максиму Горькому был открыт 11 января 1956 года на территории Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук.

«Сегодня исполняется 131 год со дня рождения выдающегося советского скульптора-монументалиста Веры Мухиной. Более десятка ее уникальных произведений украшают столицу, и наверняка горожане с легкостью вспомнят не один памятник ее авторства. Специалисты-реставраторы регулярно проводят мониторинг состояния каждого монумента. В следующем году запланирована комплексная реставрация памятника Горькому на Поварской улице», — сказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в ближайшее время специалисты начнут разрабатывать проект реставрации памятника Горькому. После проект поступит на согласование в Мосгорнаследие.

Памятник Горькому на Поварской улице является объектом культурного наследия регионального значения. Скульптурное изображение писателя выполнено из бронзы в полный рост. Монумент установлен на тонкий бронзовый плинт и помещен на гранитный постамент кубической формы.

Вера Мухина (1889-1953) — русская художница, советский скульптор-монументалист. По ее эскизам был создан монумент «Рабочий и колхозница» и множество других памятников в столице, ставших легендарными.

Максим Горький (1868-1936) — русский и советский писатель, поэт, прозаик, драматург, основоположник литературы соцреализма.