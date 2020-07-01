РИАМО - 1 июл. На Южнопортовой улице в Москве ликвидировали возгорание в складском здании, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 30 июня в 21:48.
«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание складского одноэтажного металлического здания», - говорится в сообщении.
Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Существовала угроза распространения пламени на газовую котельную. Принятыми мерами в 00:40 среды пожар был ликвидирован.
На месте работали 14 единиц техники и более 40 человек личного состава.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии