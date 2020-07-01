РИАМО - 1 июл. Семь пассажиров рейсового автобуса и его водитель пострадали в результате столкновения с автомобилем такси в подмосковном Чехове, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 07:55 поступила информация о ДТП на втором километре автодороги Чехов - Кресты. Произошло столкновение рейсового автобуса «Газель», который двигался по главной дороге, и такси Skoda, которое двигалось по второстепенной дороге», - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус перевозил 15 пассажиров. Получили травмы восемь человек - водитель и семеро пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства происшествия выясняются.