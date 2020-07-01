РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 1 июл. Все 13 избирательных участков открылись в городском округе Котельники для голосования по поправкам в Конституцию РФ, участки заработали в штатном режиме.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

При голосовании выполняются все санитарные нормы для обеспечения безопасности во время пандемии: жителям выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки, в помещениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию стартовало 25 июня и завершается в среду. Проголосовать можно до 20:00.

В Московской области насчитывается более 4 тысяч «классических» избирательных участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.