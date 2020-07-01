РИАМО - 1 июл. В столице умерли еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-19.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Москвичей предупредили, что не стоит рисковать жизнью и здоровьем, необходимо вызвать врача на дом.

Всего в Москве за время пандемии умер 3831 Covid-пациент.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- 812 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 36 052 заболевших.

- Еще 1796 пациентов выздоровели в Москве после соответствующего лечения от коронавируса. Всего в столице избавились от инфекции 152 193 человека.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом. Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3831 пациентов